Donner des légumes à son chat

Les légumes présentent un grand intérêt chez le chat comme chez le chien ou l'homme : ils stimulent le transit digestif, ils améliorent la santé digestive et la flore intestinale, et ils sont peu caloriques donc ils permettent d'augmenter le volume de la ration sans apporter trop de calories. Contrairement à certaines idées reçues, le chat aime bien les légumes si…on l'y a habitué.



C'est au moment du sevrage que l'on peut le plus efficacement diversifier les goûts et les textures alimentaires pour que le chat soit ensuite habitué à consommer des aliments variés, qu'il s'agisse de croquettes, de boîtes, ou d'aliments ménagers (viandes et poisson, légumes, riz...). En plus de la ration équilibrée, on peut ainsi chaque jour proposer une petite quantité (le volume d'une cuillère à café) d'un aliment différent : un jour du poulet, un jour des carottes cuites, un jour du poisson, un jour du riz, un jour des courgettes...



Concernant les légumes, s'il est en bonne santé, la majorité des légumes peut être donnée au chat. Il faut seulement qu'ils soient cuits, car ils sont ainsi plus facile à digérer.

Légumes à éviter : on évite quelques légumes pour leur teneur en certaines substances → Chez les chats présentants des troubles urinaires : les épinards, riches en acide oxalique, sont à proscrire absolument. Les carottes, les haricots verts, les aubergines en contiennent un peu et seront préférentiellement évités. Les courges qui n'en contiennent pas sont préférables.

Combien de légumes?

Selon la situation et l'âge, les légumes peuvent prendre une bonne place dans la ration. Ils sont peu caloriques et généralement appréciés si on augmente les quantités distribuées progressivement.

A limiter chez : les chatons en croissance.

A privilégier : lors du traitement du surpoids, chez les chiens et chats stérilisés, et/ou sédentaires, en diminuant la part de riz.

Chez le chat adulte : 10 à 20 grammes par kg de poids corporel

Pensez aux courgettes !

Il est possible de donner un peu de courgettes dans l'alimentation du chat pour augmenter le volume de sa ration, l'ingestion d'eau et ce, avec très peu de calories.

Astuce : commencez par quelques petits dés de courgettes mélangés à son alimentation habituelle, puis augmentez progressivement.

Les courgettes doivent être cuites !

Astuce: après avoir bien lavé la courgette à l'eau, la couper en tout petits morceaux (la taille d'un petit pois) et les mettre dans un e bac à glaçon. Remplir d'eau. Congeler.

Chaque jour, vous pouvez décongeler un "glaçon de courgette", et le placer au four à micro-ondes pour cuire les courgettes. Laisser refroidir, et mélanger aux repas de la journée.